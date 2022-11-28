ФИФА начала расследование из-за отсутствия немецких футболистов на пресс-конференции ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) в связи с нарушением правил проведения пресс-конференций, сообщает Kicker.



Напомним, перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Испания — Германия (1:1) главный тренер немецкой сборной Ханси Флик провёл пресс-конференцию без игроков своей команды. Специалист объяснил это нежеланием заставлять кого-то из своих футболистов тратить много времени на дорогу в международный медиацентр в Дохе. Согласно регламенту, на каждой пресс-конференции ЧМ вместе с тренером должен присутствовать кто-то из игроков его команды.



DFB обращался в ФИФА с просьбой перенести пресс-конференцию в лагерь сборной Германии в Аль-Шамале, однако руководящий орган футбола отклонил этот запрос. Ожидается, что в результате дисциплинарного расследования ФИФА вынесет предупреждение или назначит DFB штраф.

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