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Мусиала — о матче ЧМ с Испанией: я должен был забивать. Мне будет непросто это пережить

Мусиала — о матче ЧМ с Испанией: я должен был забивать. Мне будет непросто это пережить
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался об упущенном моменте в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании (1:1).

«Я должен был лучше соориентироваться в той ситуации. Я должен был забивать или поднять голову и отдать пас. Думаю, мне непросто будет это пережить», — приводит слова Мусиалы Sport1.de.

В Группе Е после двух туров на первом месте расположилась сборная Испании (четыре очка), которая в последнем туре сыграет с Японией (второе место, три очка). У Коста-Рики, которая станет последним соперником Германии на групповом этапе, также три очка. Сборная Германии набрала одно очко и для продолжения борьбы в турнире должна обязательно обыгрывать костариканцев.

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