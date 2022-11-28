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Гаэль Ондуа сообщил, что после матча с Сербией ему подарили хоккейную форму сборной России

Гаэль Ондуа сообщил, что после матча с Сербией ему подарили хоккейную форму сборной России
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Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет российский паспорт, отреагировал на ничью в матче чемпионата мира с Сербией – 3:3. Африканская команда по ходу встречи уступала в счёте – 1:3, но сумела забить два ответных мяча и сравнять счёт. Таким образом, камерунцы набрали первое очко на турнире.

«Очень рад, что мы вернулись в эту игру и показали, что сборная Камеруна достойна быть на этом чемпионате мира.

Огромное спасибо болельщикам, которые специально приехали меня поддержать. Это очень-очень приятно! Как и то, что после игры мне подарили хоккейную форму сборной России.

Впереди – важнейший матч со сборной Бразилии. Настраиваемся на него и продолжаем получать удовольствие от собственного футбола. Это важнее всего!» — написал Ондуа в своём телеграм-канале.

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