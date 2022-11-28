Терри на ЧМ-2022 заселился в один отель с Уэйном Бриджем. У Джона был роман с его женой

Бывшие защитники «Челси» Уэйн Бридж и Джон Терри на период проведения чемпионата мира в Катаре заселились в один и тот же отель, сообщает The Sun.
Напомним, в 2006 году Терри стал капитаном английской сборной, однако незадолго до чемпионата мира в ЮАР он был лишён повязки на несколько матчей. Причиной послужили подробности личной жизни защитника. Английские газеты поведали, что у Джона был длительный роман с женой другого игрока национальной команды Уэйна Бриджа – моделью Ванессой Перронсель.
В итоге Бридж отказался играть с Терри в одной сборной. 12 марта 2011 года главный тренер сборной Англии Фабио Капелло принял решение вернуть капитанскую повязку Терри.
Отель, в который заселились бывшие одноклубники, включает в себя 362 номера, поэтому экс-игроки «Челси» могут и не встретиться.
Терри отправил рулон туалетной бумаги в кубок Лиги чемпионов:
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