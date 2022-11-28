В «Спартаке» показали, что осталось за кадром матча с «Зенитом» в Кубке России

Вчера, 28 ноября, состоялся матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти). Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром этой игры.
В видео показано прибытие «Спартака» на стадион, предматчевая разминка команды, самые яркие моменты игры Кубка России, а также массовая драка футболистов «Зенита» и «Спартака» и эмоции болельщиков.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно на Youtube-канале «Спартака».
Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с одной из команд Мелбет Первой лиги.
- 28 ноября 2022
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