Антон Зиньковский: лучшие бойцы в «Спартаке» — Соболев и Николсон

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, какие игроки в стане красно-белых отличаются своими бойцовскими качествами.
«Выяснили ли, кто лучший боец «Спартака»? Лучшие — наши нападающие: Соболев и Николсон. Они всегда являются бойцами на поле!», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Александр Соболев и Шамар Николсон являются одними из тех игроков, кто был удалён по итогам массовой драке в игре с «Зенитом» в Фонбет Кубке России, который состоялся вчера, 27 ноября. Кроме них, удаления получили ещё четыре футболиста: Малком, Барриос и Родригао из «Зенита» и Александр Селихов из «Спартака». Победителем той встречи стали сине-бело-голубые по итогам серии послематчевых пенальти — 4:2.
- 28 ноября 2022
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