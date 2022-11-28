Появилось видео реакции игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке России

Вчера, 28 ноября, состоялся матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретились «Зенит» и «Спартак». По окончанию основного времени матча футболисты обеих команд устроили массовую потасовку, в результате которой красные карточки получили шесть игроков. После встречи футболисты московского клуба решили увидеть видео инцидента, во время просмотра которого бурно отреагировали на удар Шамара Николсона в лицо Родригао.

Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке:

И Николсон, и Родригао оказались в числе тех, кто получил удаления после массовой драки футболистов. Также красные карточки получили Малком и Вильмар Барриос со стороны «Зенита» и Александр Соболев и Александр Селихов со стороны «Спартака».

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался санкт-петербургский клуб, а решающий пенальти забил Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за красно-белых.