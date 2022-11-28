Появилось видео реакции игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке России

Вчера, 28 ноября, состоялся матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретились «Зенит» и «Спартак». По окончанию основного времени матча футболисты обеих команд устроили массовую потасовку, в результате которой красные карточки получили шесть игроков. После встречи футболисты московского клуба решили увидеть видео инцидента, во время просмотра которого бурно отреагировали на удар Шамара Николсона в лицо Родригао.
Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке:
И Николсон, и Родригао оказались в числе тех, кто получил удаления после массовой драки футболистов. Также красные карточки получили Малком и Вильмар Барриос со стороны «Зенита» и Александр Соболев и Александр Селихов со стороны «Спартака».
Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался санкт-петербургский клуб, а решающий пенальти забил Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за красно-белых.
- 28 ноября 2022
-
19:54
-
19:49
-
19:40
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:18
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:49
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
18:19
-
18:16
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
18:03
-
18:02
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:34
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:14
-
17:10