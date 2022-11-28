Тренер сборной Камеруна — о ситуации с Онана: команда превыше отдельных игроков

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сербии (3:3) высказался об отстранённом камерунском голкипере Андре Онана.
«Позиция вратаря очень важна. Мы выступаем в сложном турнире, и я знаю, что должен делать. Команда превыше отдельных игроков. Онана захотел уйти, и мы согласились. В этой команде 26 футболистов, которые усердно работают вместе, и мы хотим показать этот дух дисциплины и уважения. Мы здесь, чтобы доказать это. Онана — отличный вратарь, но мы делаем ставку на команду», — приводит слова Сонга Mundo Deportivo.
Напомним, Онана — основной вратарь сборной Камеруна. Он дебютировал за команду в 2016 году и с тех пор в 34 матчах пропустил 29 голов и 14 раз сыграл на ноль. Место в воротах камерунцев на матч с Сербией занял Дэвид Эпасси.
- 28 ноября 2022
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