Бразилия — Швейцария: судьи отменили забитый мяч Винисиуса, зафиксировав офсайд

Сегодня, 28 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играют сборные Бразилии и Швейцарии. Команды встречаются на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во второй половине встречи Швейцария владела ситуацией на поле, но на 64-й минуте игроки европейской команды провалились в обороне. «Селесао» убежали в опасную контратаку, в результате который Винисиус вышел на рандеву с голкипером и сумел низом отправить мяч в ворота. Но после просмотра системой VAR судьи зафиксировали офсайд, и забитый мяч был отменён.
Бразилия является лидером группы G, имея в активе три очка. Сборная Швейцарии занимает вторую строчку, набрав столько же баллов. На третьем и четвёртом месте находятся Камерун и Сербия — у обеих команд по одному очку после двух матчей.
- 28 ноября 2022
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