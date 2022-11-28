Полузащитник сборной Испании Гави пропустил тренировку команды

Полузащитник сборной Испании Гави пропустил тренировку своей команды в понедельник, сообщает Associated Press.
Игрок был заменён после повреждения на 66-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Германией (1:1).
Сообщается, что травма не помешает футболисту принять участие в матче с командой Японии в четверг. Для того, чтобы оформить путёвку в плей-офф, сборной Испании в этом матче хватит ничьей.
В матче 1-го тура с Коста-Рикой испанцы забили в ворота соперника семь безответных мячей, а Гави забил из голов. 18-летний испанец стал самым молодым игроком, который поразил ворота соперника в матче чемпионата мира, после легендарного бразильца Пеле, который установил рекорд в 1958 году.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави:
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