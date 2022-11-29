Якин — о поражении в матче ЧМ с Бразилией: не ошибиться с такой командой почти невозможно

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Бразилией (0:1).
«Команде не хватило смелости в атаке. Нам приходилось ранее встречаться с Бразилией, и мы знали, что это будет тяжёлый матч. Не допустить ошибку в матче с такой командой почти невозможно. В любом случае, я не разочарован сборной Швейцарии. Мы продемонстрировали решительный и трудовой настрой. Он придаст нам уверенности в решающей встрече с Сербией», — приводит слова Якина Le Soir.
По итогам матча Бразилия набрала шесть очков и заняла первое место группы G, что гарантировало команде выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой три очка, осталась на второй строчке. В заключительном туре группового этапа ЧМ швейцарцы сыграют с Сербией. Встреча состоится 2 декабря.
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