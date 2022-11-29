Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фернандеш: думал, что первый гол в ворота Уругвая забил Роналду

Фернандеш: думал, что первый гол в ворота Уругвая забил Роналду
Комментарии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Уругвая (2:0). Хавбек стал автором дубля в этой встрече.

«Победы удалось добиться благодаря команде и всем сотрудникам сборной. Благодаря самоотверженности мы достигаем таких результатов. Что касается первого гола, я праздновал так, будто это был гол Роналду. Я думал, что гол принадлежал ему. Он нападающий, и, как для Андре Силвы, голы имеют для него большое значение. Но в итоге цель всё равно была достигнута», — приводит слова Сантуша O Jogo.

Сборная Португалии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Уругвай (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Ганы (3) и Южной Кореи (1).

Роналду радовался так, будто забил сам! Но гол переписали на другого футболиста. Онлайн Роналду радовался так, будто забил сам! Но гол переписали на другого футболиста. Онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022