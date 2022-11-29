Фернандеш: думал, что первый гол в ворота Уругвая забил Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Уругвая (2:0). Хавбек стал автором дубля в этой встрече.



«Победы удалось добиться благодаря команде и всем сотрудникам сборной. Благодаря самоотверженности мы достигаем таких результатов. Что касается первого гола, я праздновал так, будто это был гол Роналду. Я думал, что гол принадлежал ему. Он нападающий, и, как для Андре Силвы, голы имеют для него большое значение. Но в итоге цель всё равно была достигнута», — приводит слова Сантуша O Jogo.

Сборная Португалии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Уругвай (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Ганы (3) и Южной Кореи (1).