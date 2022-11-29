Журналиста ударили в прямом эфире во время беспорядков в Бельгии после матча ЧМ-2022

Журналист VTM подвергся нападению со стороны человека, когда он был в прямом эфире для телевидения.



В это воскресенье по всей стране вспыхнули беспорядки после победы Марокко в матче с бельгийцами на чемпионате мира в Катаре. В Антверпене журналист VTM Роб Ван Херк был в самом разгаре, когда один или несколько человек начали наносить удары сзади. В самом конце он получил еще более сильный удар.



Сборная Бельгии проиграла Марокко со счетом 0:2. Голы забивали Хаким Зиеш и Закария Абухляль. Матч прошёл на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.



Бельгия занимает третье место группы F, имея в активе три очка. Первое место у Хорватии (4), второе — у Марокко (4). Замыкает квартет сборная Канады (0), которая уже лишилась шансов на выход из группы.



Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией