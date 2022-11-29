Игорь Колыванов: Йоканович работает так же, как и Абаскаль в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов оценил игру московского «Динамо» в первой половине сезона.
«Результат для «Динамо» в первой части сезона приемлемый, — отмечает Колыванов. — Вчера выиграли и попали в плей-офф Кубка России. Изначально в чемпионате «Динамо» колбасило. Это связано с тем, что футболисты некоторые уехали. В начале чемпионата игроков в обороне не хватало. Потом выровняли ситуацию. Думаю, концовку чемпионата бело-голубые провели достойно.
Как оцениваю работу Йокановича? Нормально работает. Так же, как и Абаскаль в «Спартаке».
За тройку „Динамо“ точно будет бороться и поборются в Кубке за выход в финал», — приводит слова Игоря Колыванова «РБ Спорт».
«Динамо» вышло с первого места в группе в плей-офф Кубка России. В РПЛ «Динамо» занимает четвёртуюб позицию, имея в своём активе 29 очков после 17 туров.
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