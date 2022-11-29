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Агент Вагнера Лава рассказал, что его клиент продлит контракт со «Спорт Ресифи»

Агент Вагнера Лава рассказал, что его клиент продлит контракт со «Спорт Ресифи»
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что его клиент продлит контракт с нынешним клубом — «Спорт Ресифи», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии.

«Вы знаете, Россия и ЦСКА в сердце Вагнера, он скучает по Москве и с радостью бы вернулся, но мы получили предложение от «Спорт Ресифи» о продлении контракта и им воспользуемся. Пока это не состоялось официально, потому что в клубе должны пройти выборы президента, которые могут повлиять на решение по Вагнеру, но предварительная договорённость достигнута», — приводит слова Феррейры Metaratings.

В составе ЦСКА бразилец провёл 169 матчей, в которых забил 85 мячей.

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