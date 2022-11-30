Турнирные расклады в группе С ЧМ-2022, где играют Аргентина, Польша, С. Аравия и Мексика

Сегодня, 30 ноября, пройдут заключительные матчи в Группе С чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе «Лусаил Айконик» встретятся Саудовская Аравия и Мексика, а в параллельном матче Польша на «Стэдиум 974» примет Аргентину. Оба матча начнутся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встреч Саудовская Аравия — Мексика и Польша — Аргентина.
Турнирное положение в группе С после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):
Польша — 4 очка (2:0)
Аргентина — 3 очка (3:2)
Саудовская Аравия — 3 очка (2:3)
Мексика — 1 очко (0:2)
Расклады в группе С перед последним туром
1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
Польше для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата мира достаточно не проиграть Аргентине. В случае победы в этом матче поляки выйдут в стадию матчей на выбывание с первого места. Они могут занять его и при ничейном результате, но тогда нужна потеря очков Саудовской Аравией в матче с Мексикой.
Аргентине для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата мира нужно побеждать Польшу. Они выйдут с первого места, если саудовцы потеряют очки в матче с Мексикой, или если победят, но будут хуже Аргентины по дополнительным показателям. При ничьей Аргентины в матче с Польшей в параллельном матче им нужна либо ничья, либо победа Мексики. Тогда второе место в группе С будет определяться по дополнительным показателям.
Саудовской Аравии для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата мира нужно побеждать Мексику. Если аравийцы сыграют вничью, тогда в параллельном матче им нужно поражение Аргентины. Любой другой исход в игре Польша — Аргентина приведёт к тому, что второй участник плей-офф чемпионата мира будет определяться через дополнительные показатели. При этом в случае ничьих в обоих матчах у Саудовской Аравии нет шансов оказаться выше Аргентины, а в случае победы аргентинцев саудовцам может хватить одного очка, если Аргентина разгромит Польшу с разницей не меньше чем в три гола. Если Аргентина проиграет, а саудовцы наберут очки, то они точно выйдут в плей-офф турнира.
Мексике для продолжения борьбы на чемпионате мира нужно обязательно побеждать Саудовскую Аравию. В этом случае при любом исходе матча Польша — Аргентина, кроме поражения южноамериканцев, судьба мексиканцев будет зависеть от дополнительных показателей.
С кем сыграют команды группы С в плей-офф ЧМ-2022
В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы С встретятся с командами из группы D, в которой выступают Франция, Австралия, Дания и Тунис. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 3 декабря нас бы ждал матч Польша (первая команда группы С) — Австралия (вторая команда группы D).
Вторая команда группы С сыграет с первой командой группы D. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, 4 декабря нас бы ждал матч Франция — Аргентина.
- 30 ноября 2022
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