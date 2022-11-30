Турнирные расклады в группе С ЧМ-2022, где играют Аргентина, Польша, С. Аравия и Мексика

Сегодня, 30 ноября, пройдут заключительные матчи в Группе С чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе «Лусаил Айконик» встретятся Саудовская Аравия и Мексика, а в параллельном матче Польша на «Стэдиум 974» примет Аргентину. Оба матча начнутся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встреч Саудовская Аравия — Мексика и Польша — Аргентина.

Турнирное положение в группе С после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

Польша — 4 очка (2:0)

Аргентина — 3 очка (3:2)

Саудовская Аравия — 3 очка (2:3)

Мексика — 1 очко (0:2)



Расклады в группе С перед последним туром

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Польше для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата мира достаточно не проиграть Аргентине. В случае победы в этом матче поляки выйдут в стадию матчей на выбывание с первого места. Они могут занять его и при ничейном результате, но тогда нужна потеря очков Саудовской Аравией в матче с Мексикой.

Аргентине для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата мира нужно побеждать Польшу. Они выйдут с первого места, если саудовцы потеряют очки в матче с Мексикой, или если победят, но будут хуже Аргентины по дополнительным показателям. При ничьей Аргентины в матче с Польшей в параллельном матче им нужна либо ничья, либо победа Мексики. Тогда второе место в группе С будет определяться по дополнительным показателям.

Саудовской Аравии для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата мира нужно побеждать Мексику. Если аравийцы сыграют вничью, тогда в параллельном матче им нужно поражение Аргентины. Любой другой исход в игре Польша — Аргентина приведёт к тому, что второй участник плей-офф чемпионата мира будет определяться через дополнительные показатели. При этом в случае ничьих в обоих матчах у Саудовской Аравии нет шансов оказаться выше Аргентины, а в случае победы аргентинцев саудовцам может хватить одного очка, если Аргентина разгромит Польшу с разницей не меньше чем в три гола. Если Аргентина проиграет, а саудовцы наберут очки, то они точно выйдут в плей-офф турнира.

Мексике для продолжения борьбы на чемпионате мира нужно обязательно побеждать Саудовскую Аравию. В этом случае при любом исходе матча Польша — Аргентина, кроме поражения южноамериканцев, судьба мексиканцев будет зависеть от дополнительных показателей.

С кем сыграют команды группы С в плей-офф ЧМ-2022

В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы С встретятся с командами из группы D, в которой выступают Франция, Австралия, Дания и Тунис. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 3 декабря нас бы ждал матч Польша (первая команда группы С) — Австралия (вторая команда группы D).

Вторая команда группы С сыграет с первой командой группы D. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, 4 декабря нас бы ждал матч Франция — Аргентина.