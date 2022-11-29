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Владелец «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Катар критикуют люди, которые никогда не были в нашей стране

Владелец «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Катар критикуют люди, которые никогда не были в нашей стране
Нассер Аль-Хелаифи
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Катарский владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что большинство людей, критикующих проведение чемпионата мира в Катаре, не были в этой стране.

«Мы не совершенны, мы совершали ошибки, как и все, но как общество и нация мы развивались быстрее, чем кто-либо. Что меня расстраивает, так это то, что о Катаре говорят люди, которые никогда там не были. Я этого не понимаю.

Нужно приехать сюда, чтобы увидеть всё своими глазами: людей, культуру, ценности, скромность, которые у нас есть. Весь катарский народ гордится тем, что приветствует гостей чемпионата мира: мы открываем свои дома и сердца, это наша культура, наши традиции. В отличии от европейской культуры, где в некоторых странах не принято приглашать людей в гости, если ты их не знаешь, катарцы всегда рады гостям», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

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