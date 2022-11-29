Португалия представит ФИФА доказательства того, что первый гол Уругваю забил Роналду

Португальская футбольная федерация собирается представить ФИФА доказательства того, что первый гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира между Португалией и Уругваем (2:0) забил Криштиану Роналду. Об этом сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito.
Напомним, Криштиану Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша и, вероятно, коснулся мяча кончиками волос. Однако ФИФА записала гол на Фернандеша, который оформил в матче с Уругваем дубль, реализовав пенальти в концовке встречи.
Сборная Португалии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Уругвай (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Ганы (3) и Южной Кореи (1).
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
- 29 ноября 2022
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