Оливер Кан: Нойер может выступать на высоком уровне до 40 и более лет

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поделился мнением относительно будущего вратаря Мануэля Нойера в составе клуба.

«Мануэль продолжает показывать выступления мирового класса. Если это будет так и дальше, он сможет продолжать до 40 лет. Он сможет играть и после 40. Так почему бы нам не продолжать продлевать с ним контракт?» — сказал Оливер в интервью журналисту Флориану Плеттенбергу.

Мануэль Нойер перешёл в «Баварию» в 2011 году. 36-летний голкипер выиграл в составе мюнхенского клуба 28 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов (в 2012 и 2020 годах). Контракт Нойера истекает в конце сезона-2023/2024. Мануэль принимает участие в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Германии. Немцы набрали одно очко в двух матчах.