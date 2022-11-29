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Итальянец, выбежавший на поле с радужным флагом во время матча ЧМ, отпущен на свободу

Итальянец, выбежавший на поле с радужным флагом во время матча ЧМ, отпущен на свободу
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Консул Италии в Катаре Энрико Масса сообщил, что его соотечественник, выбежавший на поле с радужным флагом во время матча чемпионата мира между Португалией и Уругваем, отпущен на свободу. Сам нарушитель в одной из социальных сетей подтвердил, что никаких юридических последствий его поступок за собой не повлёк.

«Устроивший беспорядок юноша был освобожден вскоре после событий, без предъявления обвинений. Другая информация не будет разглашаться из соображений личной конфиденциальности», — цитирует Энрико Массу NRK.

Инцидент произошёл во втором тайме встречи. Фанат выбежал на поле с радужным флагом с надписью PACE («Флаг мира»), а на футболке мужчины была надпись Save Ukraine и на спине: Respect For Iranian Woman. Нарушителя, прорвавшегося на поле, быстро увели, и команды продолжили игру.

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