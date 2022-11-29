Тренер сборной Аргентины Скалони: рад, что Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с Польшей признался, что был рад выходу сборной Базилии в плей-офф турнира.
«Я большой поклонник южноамериканского футбола и рад, что сборная Бразилии вышла в плей-офф мундиаля. Тот, кто думает иначе, ошибается», — приводит слова Скалони El Grafico.
Напомним, сборная Бразилии в двух матчах набрала шесть очков, что позволило команде гарантировать себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Также в следующую стадию турнира уже пробились сборные Франции и Португалии.
Матч группового этапа ЧМ-2022 Польша — Аргентина состоится завтра, 30 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.
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