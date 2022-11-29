«Стандартный набор». Защитник «Крыльев» Горшков назвал фаворитов ЧМ-2022
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«В Катаре переживаю за Аргентину. Но мои фавориты — Бразилия и Франция. Стандартный набор», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Ранее в плей-офф турнира в Катаре вышли сборные Франции, Португалии, Бразилии, Нидерландов и Сенегала. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты — команда Дидье Дешама выиграла мундиаль 2018 года, который проходил в России.
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