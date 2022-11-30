Президент Ла Лиги Тебас: присуждение ЧМ Катару — скандал с признаками коррупции
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал решение ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Я жалуюсь на то, как он присуждался, как менялись даты проведения. Как по мне, это настоящий скандал: в том, как он присуждался, заметны явные признаки коррупции, о чём появляются новости каждый день.
Когда они присуждали его, они не понимали, что в июне и июле в Катаре очень жарко, и в 2014–2015 годах они изменили даты и решили поставить ЧМ в середине сезона. Это скандал, мы против этого.
Я бы не стал проводить чемпионат мира в Катаре, как не стал бы проводить его в Саудовской Аравии. Есть права человека, которые необходимо соблюдать», — сказал Тебас во время церемонии вручения премии «Руководитель года» по версии Ejecutivo.
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