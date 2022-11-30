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Главный тренер сборной Ирана: мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи и лжи

Главный тренер сборной Ирана: мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи и лжи
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Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш по окончании матча с американцами высказался об атмосфере, которая окружала выступления команды на чемпионате мира.

«Мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи, лжи. Исходящих от кого угодно, на основе любой информации или из анонимных источников. Я не профессионал в делах прессы – вам лучше знать. Но через два часа любой идиотизм становится правдой. Это прискорбно, но мы должны извлечь из этого урок.

Благодаря работе, единству в команде и беседам, которые у нас были, игроки постепенно адаптировались, осознали, кто они, за кого играют и какую миссию выполняют, когда надевают футболку сборной Ирана. И я очень горжусь откликом от них на поле», – приводит слова Кейруша A Bola.

Вечером 29 ноября иранцы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира проиграли со счётом 0:1 сборной США. Американцы вышли из группы со второго места, а Иран завершил выступления на мундиале.

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