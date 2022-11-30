Талалаев объяснил, почему «Торпедо» проведёт первый зимний сбор в Тамбове

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал выбор Тамбова в качестве места проведения первого тренировочного сбора команды при подготовке ко второй части сезона-2022/2023.



«Главное – оторвать футболистов от семей после Нового года. Нужно поменять настроение с праздничного на рабочее и подвести команду к единому функциональному состоянию. Для этого используются различные виды тренировок, в том числе нефутбольные.



В Тамбове подходящая инфраструктура: крытый манеж, бассейн, тренажёрный зал, лыжи, каток. И нет проблем с пробками и выходными днями. За неделю двухразовых тренировок можно подготовиться и поехать в Турцию во всеоружии и там на натуральных полях оттачивать именно футбольные взаимодействия, а не менять функциональное состояние игроков», – приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».



«Торпедо» завершило первую часть сезона, набрав шесть очков в 17 турах. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В пяти последних турах перед зимней паузой у автозаводцев было пять поражений.

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