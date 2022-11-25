Олег Кожемякин рассказал, какой футбол Андрей Талалаев хочет видеть в «Торпедо»

Полузащитник московского «Торпедо» Олег Кожемякин рассказал о том, какой футбол от команды хочет видеть главный тренер Андрей Талалаев.
«Методы работы Талалаева отличаются от требований, которые предлагали предыдущие тренеры. Андрей Викторович пропагандирует очень агрессивный и многозатратный футбол с высоким прессингом и вертикальными передачами. Команда точно прибавила в агрессии. Если мы приложим усилия и будем более внимательно относиться к требованиям тренерского штаба, то рано или поздно добьёмся положительного результата», — сказал Кожемякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Талалаев возглавил «Торпедо» в начале октября этого года. Московский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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