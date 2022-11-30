Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал о микротравме Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о нынешнем физическом состоянии нападающего команды Александра Кокорина.



«Провели очень хороший матч, полностью переиграли соперника. Поэтому ничья для нас – это проигрыш, мы должны были выигрывать. Исход решили две индивидуальные ошибки. Очень печально, ребята отдали много сил.



Вчера Саня провел один из лучших матчей, хотя до этого несколько дней не тренировался из-за старой микротравмы, пропустил 10 дней. Из-за этого вчера его не хватило на весь матч, хотя мы хотели бы, чтобы он провел все 90 минут. Потому что он сыграл фантастически, принимал верные решения с мячом, давал возможность обострять атаки. Это порадовало, это от него и требовалось. Для нас и него самого важно, чтобы он оставался в процессе постоянно.



Сейчас он гораздо лучше по сравнению с тем периодом, когда он приехал. Он физически лучше готов, его телосложение улучшилось. Он и сам это понимает. Главное, чтобы не проявлялась микротравма.



Она уже была до матча с «Аполлоном» и во время игры. Над этим надо работать. Главное, чтобы в хроническую не перешло. Но с этим справляемся», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».



Накануне россиянин забил гол в ворота «Пафоса» (2:2) в рамках 12-го тура чемпионата Кипра и стал единоличным лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне.



Кокорин выступает за «Арис» на условиях аренды с начала сезона. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

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