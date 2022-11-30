Бускетс отреагировал на возможный переход в «Интер Майами»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал информацию о том, что летом 2023 года он может стать игроком американского «Интер Майами».

«Нет, я ещё ничего не решил. В СМИ ходят много историй и т.п., однако я ничего не подписывал и не договаривался ни с одним клубом.

Я хотел бы определиться с местом продолжения карьеры в феврале, но точно не сейчас», — приводит слова футболиста El Larguero.



Все свою карьеру Бускетс провел в стане сине-гранатовых. Он закончил академию «Барселоны» и выступал за основную команду с 2008 года. В нынешнем сезоне Серхио принял участие в 12 матчах Примеры, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.



На данный момент каталонский клуб после 14 туров занимает первую строчку в Ла Лиге, имея в активе 37 баллов.

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