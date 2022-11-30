Бускетс отреагировал на возможный переход в «Интер Майами»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал информацию о том, что летом 2023 года он может стать игроком американского «Интер Майами».
«Нет, я ещё ничего не решил. В СМИ ходят много историй и т.п., однако я ничего не подписывал и не договаривался ни с одним клубом.
Я хотел бы определиться с местом продолжения карьеры в феврале, но точно не сейчас», — приводит слова футболиста El Larguero.
Все свою карьеру Бускетс провел в стане сине-гранатовых. Он закончил академию «Барселоны» и выступал за основную команду с 2008 года. В нынешнем сезоне Серхио принял участие в 12 матчах Примеры, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.
На данный момент каталонский клуб после 14 туров занимает первую строчку в Ла Лиге, имея в активе 37 баллов.
Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 30 ноября 2022
-
05:10
-
05:10
-
05:03
-
04:51
-
04:48
-
04:33
-
04:21
-
04:08
-
04:08
-
04:00
-
03:57
-
03:53
-
03:44
-
03:36
-
03:25
-
03:11
-
03:05
-
02:51
-
02:36
-
02:27
-
02:14
-
02:10
-
02:03
-
01:55
-
01:35
-
01:20
-
00:57
-
00:55
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:23
-
00:04