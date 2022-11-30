Корнеев заявил, что возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию является шагом назад

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Ранее на эту тему высказалось несколько специалистов.
«Рано пока обсуждать тему перехода в Азию. По мне, если сравнить с тем, что было, то это шаг назад. Нужно искать какие-то варианты, Азия тоже как вариант. Если мы поймём, что возврата нет, тогда будем принимать шаги. Но нужно, чтобы бан отменили, потому что Япония, Австралия и другие могут отказаться играть с нами. Пока не нужно спешить конкретным решением», – приводит слова Корнеева Metaratings.ru.
Напомним, что ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о том, что на исполкоме организации будет рассмотрен вопрос о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. На данный момент сборные и клубы из Россиии отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
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