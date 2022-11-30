«Ливерпуль» и «Эвертон» интересуются хавбеком сборной Ганы Кудусом

Полузащитник «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает De Telegraaf.



По информации источника, в услугах 22-летнего ганского футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Эвертон». Английские клубы следят за выступлениями Кудуса на чемпионате мира в Катаре и рассчитывают начать переговоры о возможном трансфере после завершения турнира.



Напомним, Кудус принял участие в двух матчах группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. В первой игре с Португалией хавбек отдал результативную передачу, а во втором матче с национальной командой Южной Кореи оформил дубль. 2 декабря сборная Ганы проведёт заключительный матч группового этапа ЧМ-2022 с Уругваем.