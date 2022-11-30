Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» и «Эвертон» интересуются хавбеком сборной Ганы Кудусом

«Ливерпуль» и «Эвертон» интересуются хавбеком сборной Ганы Кудусом
Комментарии

Полузащитник «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, в услугах 22-летнего ганского футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Эвертон». Английские клубы следят за выступлениями Кудуса на чемпионате мира в Катаре и рассчитывают начать переговоры о возможном трансфере после завершения турнира.

Напомним, Кудус принял участие в двух матчах группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. В первой игре с Португалией хавбек отдал результативную передачу, а во втором матче с национальной командой Южной Кореи оформил дубль. 2 декабря сборная Ганы проведёт заключительный матч группового этапа ЧМ-2022 с Уругваем.

Крышесносный матч на ЧМ! Что стало с героями Уругвая и Ганы из 2010-го? Крышесносный матч на ЧМ! Что стало с героями Уругвая и Ганы из 2010-го?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022