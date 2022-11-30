Тренер сборной Сенегала посвятил победу в матче ЧМ-2022 с Эквадором Садио Мане
Поделиться
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе посвятил победу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Эквадором (2:1) травмированному сенегальскому нападающему Садио Мане.
«Я бы хотел посвятить эту победу человеку, который делал невероятное для этой страны и которого, к сожалению, сейчас нет в команде. Этого человека зовут Садио Мане», — приводит слова Сиссе beIN Sports.
Сборная Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).
В матче 1/8 финала ЧМ-2022 Сенегал сыграет со сборной Англии. Матч состоится 4 декабря.
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:32
-
13:30
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:37
-
12:34
-
12:21
-
12:20
-
12:18
-
12:11
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:47
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:48
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:26
-
10:16
-
10:10
Партнерский контент