Тренер сборной Сенегала посвятил победу в матче ЧМ-2022 с Эквадором Садио Мане

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе посвятил победу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Эквадором (2:1) травмированному сенегальскому нападающему Садио Мане.



«Я бы хотел посвятить эту победу человеку, который делал невероятное для этой страны и которого, к сожалению, сейчас нет в команде. Этого человека зовут Садио Мане», — приводит слова Сиссе beIN Sports.

Сборная Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 Сенегал сыграет со сборной Англии. Матч состоится 4 декабря.