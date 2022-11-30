Семак: кто-то уже повесил на «Зенит» медали в этом сезоне? Это просто слова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде стараются не обращать внимания на оценку со стороны футбольной общественности, и рассказал, почему сине-бело-голубые лучше играют во время весенней части чемпионата.
«Конечно, есть риски, связанные с подготовкой команды к следующему этапу. Наша задача — работать. Что касается того, что кто-то из футбольной общественности уже повесил на нас медали, то это просто слова, на которые мы стараемся обращать меньше внимания. Мы должны заниматься своими прямыми обязанностями, то есть хорошо тренироваться и побеждать в каждом матче. И ребята давно понимают, что находиться наверху — сложно, и это действительно так.
Почему «Зенит» проводит весеннюю часть чемпионата мощнее, чем осеннюю? На осеннюю часть накладывают отпечаток еврокубки, Кубок России. Огромное количество матчей. Конечно, физически не всегда получается выдерживать высокий и стабильный уровень. Как правило, во время весенней части уже не такой напряжённый график, есть возможность готовиться, больше отдыхать и подходить в лучшем состоянии к каждому матчу. Плюс важнейший фактор — психологическое состояние: ошибки бывают у всех, неудачные периоды бывают у всех. Вопрос в том, как и на сколько быстро из такой ситуации выходить. Поэтому для тренерского штаба каждый сезон появляются новые ситуации, в которых, как правило, ничего не повторяется. И вопрос в том, как мы на них реагируем», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».
«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ на первом месте, оторвавшись от ближайших преследователей на шесть очков. В Кубке России петербуржская команда заняла третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом» и сыграет в Пути регионов.
- 30 ноября 2022
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