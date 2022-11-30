«Футбол — это шоу. Люди хотят видеть голы». Луис Энрике — о своей футбольной философии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением об игре своей команды, а также о философии, которую старается ей прививать.
«Думаю, что футбол — это шоу. Болельщики хотят видеть голы, атакующие действия. Я всегда пытался атаковать, и в сборной, и в «Барселоне», и во всех командах, которыми руководил. Это моя философия.
Кажется, что это давление выматывает нас, но мы пытаемся прожить это нормально. Играя от обороны, можно проиграть 31 матч и только один выиграть. Мы стараемся наслаждаться нашей игрой, создавать особую атмосферу. Пока не доказано обратное, мы должны продолжать думать, что мы лучшие», — приводит слова Энрике издание Sport.es.
Сборная Испании по итогам двух туров чемпионата мира забила восемь голов и пропустила только один в играх с Коста-Рикой и Германией, набрав при этом четыре очка. В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с Японией. Игра состоится завтра, 1 декабря, начало — в 22:00 мск.
- 30 ноября 2022
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