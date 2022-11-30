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В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше

В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше
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Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал интерес к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше. Ранее газета Sabah сообщала, что главный тренер «канареек» Жорже Жезуш общался по телефону с бразильским защитником, чтоб узнать его мнение относительно потенциального перехода в турецкую команду.

«Неправда, что Жорже Жезуш провёл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

27-летний Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне бразилец провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол. Также на счету Роши один забитый мяч в Фонбет Кубке России.

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