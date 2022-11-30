В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше
Поделиться
Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал интерес к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше. Ранее газета Sabah сообщала, что главный тренер «канареек» Жорже Жезуш общался по телефону с бразильским защитником, чтоб узнать его мнение относительно потенциального перехода в турецкую команду.
«Неправда, что Жорже Жезуш провёл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
27-летний Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне бразилец провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол. Также на счету Роши один забитый мяч в Фонбет Кубке России.
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
19:00
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:35
-
17:23
-
17:09
-
17:08
-
16:56
-
16:40
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:44
Партнерский контент