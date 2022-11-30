В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал интерес к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше. Ранее газета Sabah сообщала, что главный тренер «канареек» Жорже Жезуш общался по телефону с бразильским защитником, чтоб узнать его мнение относительно потенциального перехода в турецкую команду.



«Неправда, что Жорже Жезуш провёл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



27-летний Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне бразилец провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол. Также на счету Роши один забитый мяч в Фонбет Кубке России.