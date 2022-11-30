Австралийцы отпраздновали с пиротехникой выход своей сборной в плей-офф мундиаля

Сегодня, 30 ноября, состоялись матчи 3-го и заключительного тура группового этапа чемпионата мира, по итогам которых сборная Австралии обыграла Данию со счётом 1:0 и вышла в плей-офф турнира. На родине команды болельщики, которые наблюдали за триумфом своей команды в 4 часа ночи, устроили бурное празднование знаменательного события с применением пиротехники.
Австралийцы празднуют в 4 часа ночи выход в 1/8 финала ЧМ-2022
Стоит отметить, что Австралия проиграла стартовый тур чемпионата, уступив сборной Франции со счётом 1:4. В следующей встрече команда реабилитировалась и обыграла Тунис — 1:0. После победы над Данией Австралия набрала шесть очков и сравнялась с Францией, но из-за разницы забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф со второго места.
На стадии 1/8 финала Австралия встретится с победителем группы С. На первое месте в этом квартете претендуют Польша, Аргентина и Саудовская Аравия. Матч 1/8 состоится в субботу, 3 декабря, начало — в 22:00 мск.
- 30 ноября 2022
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