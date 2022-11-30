Саудовская Аравия — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Сборная Саудовской Аравии: Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Булайхи, Аль-Ганам, Хамид, Аль-Хассан, Канно, Аль-Давсари, Аль-Брикан, Аль-Шехри.



Сборная Мексики: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Чавес, Пинедо, Лосано, Вега, Мартин.



Сборная Саудовской Аравии занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав три очка за два тура. Мексика — на четвёртой строчке с одним очком.