Саудовская Аравия — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Саудовской Аравии: Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Булайхи, Аль-Ганам, Хамид, Аль-Хассан, Канно, Аль-Давсари, Аль-Брикан, Аль-Шехри.
Сборная Мексики: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Чавес, Пинедо, Лосано, Вега, Мартин.
Сборная Саудовской Аравии занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав три очка за два тура. Мексика — на четвёртой строчке с одним очком.
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