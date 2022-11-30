Фернандес станет самым юным игроком Аргентины после Месси, который выйдет в старте ЧМ
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Сегодня, 30 ноября, в заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Польшей. В стартовом составе латиноамериканской команды выйдет полузащитник Энцо Фернандес. Как сообщает статистический портал Opta Sport, футболист станет самым молодым игроком команды на мундиале, который выйдет с первых минут, после Лионеля Месси.
На данный момент Энцо Фернандесу 21 год и 317 дней. Лионелю Месси, когда он вышел в старте Аргентины на игру с Нидерландами (0:0) 21 июня 2006 года, было 18 лет и 362 дня.
Матч между сборными Аргентины и Польши пройдёт на арене «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Данни Маккели прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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