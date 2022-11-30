Агент Марвина Комппера подтвердил, что экс-тренер «Локомотива» всё ещё находится в Москве

Футбольный агент Арманд Дурн, который представляет интересы бывшего тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал, что его подопечный до сих пор находится в Москве и пока неизвестно, когда он покинет Россию.

«Всё так и есть, Марвин Комппер до сих пор остаётся в Москве», — приводит слова Дурна издание «РБ Спорт».

Комппер был приглашён в «Локомотив» бывшим спортивным директором Томасом Цорном, который вскоре покинул железнодорожников. В конце сентября «Локомотив» решил уволить и Комппера, но по финансовым соображениям решил не расторгать с ним контракт. До сих пор немецкий специалист числится в стане железнодорожников и продолжает получать заработную плату. Неизвестно, оказывает ли Комппер московскому клубу какие-либо услуги.