Агент Марвина Комппера подтвердил, что экс-тренер «Локомотива» всё ещё находится в Москве
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Футбольный агент Арманд Дурн, который представляет интересы бывшего тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал, что его подопечный до сих пор находится в Москве и пока неизвестно, когда он покинет Россию.
«Всё так и есть, Марвин Комппер до сих пор остаётся в Москве», — приводит слова Дурна издание «РБ Спорт».
Комппер был приглашён в «Локомотив» бывшим спортивным директором Томасом Цорном, который вскоре покинул железнодорожников. В конце сентября «Локомотив» решил уволить и Комппера, но по финансовым соображениям решил не расторгать с ним контракт. До сих пор немецкий специалист числится в стане железнодорожников и продолжает получать заработную плату. Неизвестно, оказывает ли Комппер московскому клубу какие-либо услуги.
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