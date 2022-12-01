Стало известно, с кем сыграют Аргентина и Франция в 1/8 финала ЧМ-2022

30 ноября в группах С и D состоялись четыре матча 3-го тура чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



Сборная Австралии одержала победу над командой Дании (1:0) и вышла в плей-офф группы D со второго места. Первую строчку заняла Франция, в заключительном туре уступившая Тунису (0:1).



В группе С сборная Аргентины уверенно обыграла Польшу (2:0) и вышла в 1/8 финала с первого места. В параллельной игре Мексика переиграла Саудовскую Аравию (2:1). Вместе с аргентинцами в плей-офф также вышли поляки за счёт преимущества над мексиканцами в разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды набрали по четыре очка, но Польша заняла вторую строчку, забив два гола и пропустив два. Разница Мексики — 2-3.



1/8 финала ЧМ-2022:

Аргентина — Австралия, 3 декабря, 22:00 мск;

Франция — Польша, 4 декабря, 18:00 мск.



Ранее также стало известно, что в первом раунде плей-офф сыграют следующие пары: Нидерланды — США, Англия — Сенегал.