Скалони: играть в 1/8 финала через 2 дня – безумие. Мы на стадионе, а Австралия отдыхает

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил выход команды в плей-офф чемпионата мира, высказался о сопернике в 1/8 финала и акцентировал внимание на минимуме времени до игры с Австралией.
«Я хочу подчеркнуть, что мне кажется безумием проводить матч 1/8 финала через два дня. Это очень мало, учитывая, что мы стали первыми в группе. Завтра – четверг. Условия не предоставлены, а мы могли бы и больше отдохнуть, правда. Вот-вот два часа ночи, а мы всё ещё на стадионе, тогда как Австралия уже отдыхает.
Что скажу об Австралии? Конечно, мы её видели, но у нас был другой соперник – следуем от игры к игре. Посмотрим матчи и подготовимся на 100 процентов. Исходя из того, как мы играли сегодня, собираемся усложнить игру для любого оппонента. Можем анализировать что угодно, но главное – найти вариант, как навредить сопернику», – приводит слова Скалони Ole.
Матч Аргентина — Австралия состоится в субботу, 3 декабря. Начало — в 22:00 мск. Австралийцы благодаря двум победам со счётом 1:0 над Тунисом и Данией вышли со второго места в группе D.
ЧЕ там на ЧМ | Аргентинцы подарили лучшую атмосферу турнира
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