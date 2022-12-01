Де Пауль: должны ценить и первое место Аргентины, и то, как мы играли

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль отметил качества, продемонстрированные на групповом этапе чемпионата мира и в матче с Польшей в частности, оценил выход в плей-офф с первого места и эмоционально высказался о своём отношении к национальной команде.
«Мы показали, что у нас есть характер и индивидуальность. Вы должны ценить и то, что мы заняли первое место в группе, и то, как мы играли. Я счастлив надевать футболку своей сборной. Люблю страну, в которой родился, и буду защищать её до смерти. Не собираюсь менять своё отношение никогда. Я таков – это путь, который как раз и привёл меня сюда», – приводит слова Де Пауля Ole.
Аргентинцы после поражения от Саудовской Аравии одержали две победы с одинаковым счётом 2:0 – над мексиканцами и поляками. «Альбиселесте» вышли в плей-офф на австралийцев, с которыми сыграют в субботу, 3 декабря, в 22:00.
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