Щенсны: Польша проиграла, но, похоже, я впервые в жизни рад поражению

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал поражение в матче со сборной Аргентины (0:2) на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Было сложно, потому что мы играли против команды не нашего калибра. Они способны держать мяч на протяжении 90 минут и даже не подпустить нас к нему. Играть против таких команды круто, и хотя бы один раз из ста ты можешь победить. Сегодня мы проиграли, но, похоже, я впервые в жизни рад поражению. Вся моя семья сейчас сидит в Варшаве и смотрит игру — мама, жена, сын. Я люблю тебя, Лиам. Папа не придёт домой!» — приводит слова Войцеха Щенсны TVP Sport.
Поляки вышли в плей-офф ЧМ-2022. В активе команды Чеслава Михневича четыре очка по итогам трёх встреч: Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), победила Саудовскую Аравию (2:0), а также уступила Аргентине (0:2). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в сравнении с мексиканцами (2-3) поляки оказались в 1/8 финала.
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