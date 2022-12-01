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Щенсны поспорил с Месси на 100 €, что судья не назначит пенальти

Щенсны поспорил с Месси на 100 €, что судья не назначит пенальти
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Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о моменте с назначением пенальти на Лионеле Месси в первом тайме матча Польша – Аргентина. Когда бригада VAR позвала Данни Маккели к монитору, голкипер поляков предложил капитану аргентинцев пари, о чём рассказал после матча.

«Разговор с Месси? Я сказал, что ставлю 100 € на то, что судья не назначит пенальти. Так что я проиграл пари с Месси. Не знаю, разрешено ли это, или, может быть, меня оштрафуют. Платить ему не собираюсь – у него и так достаточно денег», – приводит слова Щенсны аргентинское издание Ole.

Напомним, этот пенальти был назначен в результате борьбы Щенсны и Месси. В итоге Лионель сам исполнил 11-метровый, а Войцех парировал удар лидера аргентинцев. Для него это уже второй отражённый пенальти на чемпионате мира – 2022.

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