Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш пропустит два месяца из-за травмы

Защитник сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш пропустит два месяца из-за травмы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. 20-летний португальский футболист получил тарвму левого бедра в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира с командой Уругвая (2:0).
Напомним, в матче с Уругваем сборная Португалии обеспечила себе досрочный выход в плей-офф чемпионата мира. По итогам встречи португальцы набрали шесть очков и смогли стать единоличными лидерами группы Н. Ближайшим преследователем является Гана, которая набрала три очка. Южная Корея и Уругвай, у которых по одному очку, располагаются на третьей и четвёртой позициях соответственно.
Сборной Португалии осталось сыграть с национальной командой Южной Кореи в заключительном туре группового этапа. Матч состоится 2 декабря, начало — в 18:00 мск.
- 1 декабря 2022
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