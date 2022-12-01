Защитник сборной Испании Лапорт: наша игра является примером для многих

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о силе «фурии рохи».
«За счёт каких факторов Испания может выиграть мундиаль? Наша игра является примером для многих. Мы отлично двигаем мяч, у нас много великолепных футболистов. В поединке с Германией – одной из самых сильных сборных мира – мы доказали, что можем демонстрировать свой футбол в любых условиях. Наше умение доминировать во владении и управлять игрой определённо находится на высшем уровне. Отдельно существуют много сильных команд с действительно хорошими футболистами, но, честно говоря, в плане игры с нами могут конкурировать немногие», – цитирует 28-летнего игрока Guardian Sport в своём «Твиттере».
После двух туров катарского мундиаля Испания в квартете Е является единоличным лидером, команда Луиса Энрике набрала четыре балла. Япония (3) располагается на втором месте, а Коста-Рика (3) находится на третьей строчке. Германия (1) замыкает таблицу группы E.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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