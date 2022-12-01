Тренер Саудовской Аравии Ренар: Мексика провела встречу намного лучше нас

Наставник сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар высказался о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022, в котором его команда уступила команде Мексики.

Встреча заключительного тура группового этапа катарского мундиаля завершилась со счётом 2:1 в пользу «ацтеков». Коллектив с Ближнего Востока финишировал последним в турнирной таблице, набрав три балла, а Мексике не хватило забитых голов, чтобы опередить Польшу в борьбе за путёвку в плей-офф мирового первенства.

«Мы не проиграли с крупным счётом, но не смогли дать достойный бой оппоненту. Мексика провела встречу намного лучше нас. Нам не хватало четырёх травмированных футболистов, но это игра. Ещё раз отмечу, что Мексика провела отличный поединок, показала очень интенсивную игру и должна была забивать больше голов. Финальный счёт явно не отражает общую картину противостояния», – заявил специалист в послематчевом интервью.

Единственную победу на катарском мундиале команда Саудовской Аравии одержала в стартовом туре, сенсационно обыграв Аргентину (2:1).

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