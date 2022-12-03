Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, двумя матчами 1/8 финала стартует плей-офф чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
18:00 мск.
В первом матче 1/8 финала встретятся сборные Нидерландов и США. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Игра пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 857 зрителей. Нидерланды выиграли группу А, где соперниками были Сенегал, Эквадор и Катар. Американцы заняли второе место в группе В, пропустив вперёд сборную Англии, но опередив команды Ирана и Уэльса.
22:00 мск.
Во второй встрече игрового дня сыграют команды Аргентины и Австралии. За ходом событий можно будет следить в нашей текстовой трансляции. Матч состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Аргентинцы стали первыми в группе С, оставив позади сборные Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Австралийцы вышли в плей-офф со второй строчки в группе D, где первое место заняла Франция, а ниже расположились команды Туниса и Дании.
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