«Уфа» объявила о расторжении контракта с Плиевым

«Уфа» на своём официальном сайте объявила об уходе защитника Заурбека Плиева. Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Мы благодарим Заурбека за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!" — написала пресс-служба «Уфы».

Напомним, Заурбек Плиев выступал за «Уфу» с сентября 2022 года. В составе команды защитник провёл 12 матчей.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе из «Уфы» полузащитников Кэтэлина Карпа и Алексея Евсеева. «Уфа» набрала 18 очков в 20 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. По итогам прошлого года «Уфы» вылетела из РПЛ, после чего стало известно о серьёзных финансовых проблемах клуба.