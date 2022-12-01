Татьяна Петрова из ЦСКА признана лучшей молодой футболисткой России в 2022 году

Футболистка ЦСКА Татьяна Петрова стала победительницей премии «Первая пятёрка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшим молодым футболистам России по итогам года.

Как информирует официальный сайт ДФЛ, 21-летняя Петрова набрала 136 баллов в голосовании экспертов. На втором месте расположилась Яна Свистунова из «Чертаново» (100 баллов). Замыкает тройку лидеров Наталья Трофимова из «Зенита» (76 баллов).

Интересно, что в 2022 году премию «Первая пятёрка» впервые вручили не только в мужском, но и в женском футболе. Ранее стало известно, что из мужчин-футболистов награду лучшему молодому игроку года получил Сергей Пиняев из самарских «Крыльев Советов». В прошлом году победителем «Первой пятёрки» стал Арсен Захарян.