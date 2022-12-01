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Татьяна Петрова из ЦСКА признана лучшей молодой футболисткой России в 2022 году

Татьяна Петрова из ЦСКА признана лучшей молодой футболисткой России в 2022 году
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Футболистка ЦСКА Татьяна Петрова стала победительницей премии «Первая пятёрка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшим молодым футболистам России по итогам года.

Как информирует официальный сайт ДФЛ, 21-летняя Петрова набрала 136 баллов в голосовании экспертов. На втором месте расположилась Яна Свистунова из «Чертаново» (100 баллов). Замыкает тройку лидеров Наталья Трофимова из «Зенита» (76 баллов).

Интересно, что в 2022 году премию «Первая пятёрка» впервые вручили не только в мужском, но и в женском футболе. Ранее стало известно, что из мужчин-футболистов награду лучшему молодому игроку года получил Сергей Пиняев из самарских «Крыльев Советов». В прошлом году победителем «Первой пятёрки» стал Арсен Захарян.

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