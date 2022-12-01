Хорватия — Бельгия: стартовые составы сборных на матч ЧМ-2022

Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022, в котором сыграют соперники по группе F — сборные Хорватии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборные объявили стартовые составы:

Хорватия: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Ливайя, Соса, Гвардиол, Юранович.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Мертенс, Менье, Троссард, Дендонкер, Кастань.

Сборной Хорватии, которая во 2-м туре одержала волевую победу над Канадой (4:1), достаточно сыграть вничью, чтобы оформить путёвку в плей-офф. Бельгийцам также может хватить ничьей, но только в случае поражения Марокко в матче с Канадой. При этом подопечные Роберто Мартинеса должны будут добиться лучшей разницы мячей, чем у африканской команды.



Сборная Хорватии — действующий вице-чемпион мира: в 2018 году хорваты уступили Франции в финале российского мундиаля со счётом 2:4. Бельгийцы завоевали на том турнире бронзовые медали.